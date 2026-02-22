La Justicia federal desbarató un presunto plan narco para asesinar a importantes funcionarios públicos al detectar y frustrar la coordinación de ataques desde el interior de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. El complot tenía como objetivos al ministro de Seguridad y Justicia provincial, al juez federal de Paraná y al fiscal federal implicados en una causa de narcotráfico, informaron fuentes oficiales.

El operativo incluyó allanamientos de urgencia dentro de la Unidad Penal, donde las fuerzas de seguridad secuestraron evidencia clave que permitió desactivar la maniobra antes de que se materializara. Según las investigaciones, los sicarios habrían sido contratados desde el interior de la cárcel con un pago cercano a 40 000 dólares para ejecutar los asesinatos, una estrategia que buscaba impedir el inicio del juicio oral por narcotráfico contra el acusado principal y otros 13 implicados.

Publicidad

El presunto autor intelectual de la maniobra es Leonardo Roberto Airaldi, también conocido como el “Gaucho narco”, detenido y alojado en la Unidad Penal mientras espera ser juzgado por delitos vinculados al tráfico de cocaína. Las autoridades investigan cómo se tejió el plan dentro del penal y la posible participación de otros internos o contactos externos para su ejecución.

La directiva de asesinato no sólo incluía a los funcionarios judiciales, sino también al ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, lo que provocó una rápida respuesta de la Justicia y un refuerzo de la seguridad alrededor de los posibles blancos del complot. Tras la confirmación de la amenaza, se dispusieron medidas especiales para proteger a los funcionarios y garantizar el normal desarrollo del proceso judicial previsto.

Publicidad

Fuentes judiciales resaltaron la importancia del testimonio de uno de los internos, que alertó sobre la inminencia de la maniobra y permitió activar la investigación que condujo a los allanamientos. El caso sigue bajo investigación mientras se profundiza el análisis de las pruebas recolectadas y se busca determinar la cadena de responsabilidades detrás del plan criminal.