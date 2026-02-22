La irregularidad en el pago de créditos al sector privado volvió a encender luces de alerta en el sistema financiero argentino tras cerrar 2025 con un índice general de morosidad del 5,5%, confirmando una tendencia ascendente sostenida.

Según datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el deterioro no es homogéneo. Mientras que el ratio de irregularidad en las empresas se ubicó en un 2,5%, la mora en los préstamos a personas físicas trepó al 9,3%, reflejando el mayor impacto sobre los hogares.

El atraso en el pago de créditos personales y prendarios aparece como el principal motor del deterioro. Durante el último año, el financiamiento a las familias ganó peso en los balances bancarios, pero esa expansión también elevó la exposición al riesgo.

Especialistas señalan que la combinación de tasas de interés todavía elevadas, inflación persistente y una recomposición salarial insuficiente presiona la capacidad de pago de los trabajadores. Aun así, el crédito al sector privado mostró un fuerte crecimiento real del 36,9%, sumando operaciones en pesos y dólares, lo que evidencia una mayor dinámica financiera en la economía.

El panorama es aún más delicado fuera del sistema bancario tradicional. En cooperativas, mutuales y financieras dedicadas al crédito para el consumo, el índice de irregularidad alcanza el 22,8%, afectando principalmente a sectores vulnerables que no acceden a la banca formal.

La suba de la morosidad se da en el marco de un cambio estructural en el modelo financiero impulsado por la gestión del presidente Javier Milei. Actualmente, el crédito a empresas y familias representa el 43,9% del activo total de las entidades, desplazando al financiamiento al sector público, como Leliqs, pases y bonos del Tesoro, que había predominado durante la administración de Alberto Fernández.

Aunque desde el BCRA sostienen que los niveles actuales aún se ubican por debajo de los picos registrados en crisis anteriores, la aceleración de la mora en los hogares configura un nuevo foco de tensión para la economía argentina.