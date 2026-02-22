El gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, se sumó a una huelga de hambre junto a más de 200 presos políticos en la cárcel El Rodeo I, en las afueras de Caracas, para exigir su liberación y cuestionar la exclusión de casos como el suyo de la Ley de Amnistía recientemente aprobada por el régimen chavista.

La protesta fue confirmada por su pareja, María Alexandra Gómez, a través de un mensaje en la red social X, en el que denunció que “lo que están haciendo cruzó el límite de lo inhumano” y responsabilizó a las autoridades del penal y del gobierno venezolano por la integridad física de Gallo y de los demás detenidos afectados por la medida.

La huelga de hambre, que comenzó el viernes por la noche, involucra a un número creciente de reclusos que rechazan la aplicación parcial de la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela, liderazgo por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La norma había prometido la libertad para detenidos por motivos políticos entre 1999 y 2026, pero excluyó a militares y a otros acusados de delitos como “terrorismo”, como ocurre en el caso de Gallo.

Organizaciones de derechos humanos y familiares de presos han denunciado que esta exclusión es “discriminatoria e inconstitucional” y que socava los esfuerzos de diálogo y reconciliación dentro del país. El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, había informado inicialmente que unos 100 presos políticos habían iniciado la huelga, aunque familiares elevan la cifra a más de 200 personas en protesta.

Gallo se encuentra detenido en Venezuela desde que intentó ingresar al país desde Colombia para visitar a su familia, lo que desencadenó una detención que Buenos Aires califica de arbitraria e ilegal. Su caso ha tenido repercusión internacional y ha sido denunciado en instancias de derechos humanos, generando reclamos constantes por su liberación.

Los huelguistas exigen la extensión de los beneficios de amnistía o la revisión de sus casos bajo estándares internacionales de derechos humanos, mientras que las familias continúan reclamando sin recibir información clara por parte de las autoridades penitenciarias.