Finalmente, la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) confirmó este miércoles que el autódromo Eduardo Copello, más conocido como “El Zonda” no albergará al TC2000 en la fecha 11 que iba a disputarse el próximo 4 y 5 de noviembre. La decisión se terminó de oficializar luego de que la categoría informara que la fecha del campeonato argentino que iba a correrse en la provincia se traslade al autódromo de Paraná.

Como había adelantado DIARIO HUARPE, las autoridades de la CDA supervisaron las obras el pasado miércoles y resolvieron que el circuito ubicado en Rivadavia no estaba en condiciones para recibir a la máxima categoría del automovilismo argentino. Incluso dejaron trascender la decisión a través de un comunicado oficial.

Por esta razón, la categoría confirmó que el autódromo sanjuanino no está en condiciones para realizar dicha competencia, es por eso que la categoría y la CDA renovaron el compromiso para seguir trabajando en conjunto y que, en algún momento, El zonda sea escenario de una fecha futura.

Fuentes calificadas de la Secretaría de Deportes dejaron entrever a este medio un análisis particular por el que la categoría no llegará hasta el histórico autódromo sanjuanino. “La realidad es que la categoría tiene pocos autos y no se van a arriesgar a venir a correr a un autódromo exigente como El Zonda, donde larguen 15 autos y terminen solo 5”, afirmaron.

En ese contexto, señalaron que podrían quedar muchos autos rotos para la última fecha del campeonato que se va a correr a fin de mes en Córdoba. “Vinieron a hacer una inspección fantasma y ya sabiendo que no iban a aprobar las obras que se están haciendo en el autódromo. Los trabajos iban a estar terminados a tiempo”, agregaron.

Sin embargo, está previsto que en los próximos días las autoridades de la CDA regresen en los próximos días para dejar que el autódromo pueda usarse a futuro, aunque sea con una competencia zonal.