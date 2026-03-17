Autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de viruela del mono en Argentina, lo que encendió las alertas del sistema de salud y activó los protocolos de vigilancia epidemiológica para evitar nuevos contagios.

La enfermedad, también conocida como mpox, es una infección viral que se transmite principalmente por contacto físico estrecho entre personas, especialmente a través de lesiones en la piel, fluidos corporales o superficies contaminadas.

Según los primeros datos, el paciente fue detectado tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad, como fiebre, dolores musculares y erupciones cutáneas características, lo que permitió su diagnóstico y aislamiento.

Aunque se trata del primer caso confirmado en este período, Argentina ya registró brotes previos de la enfermedad. En 2022 se notificaron más de mil casos, mientras que en años posteriores los contagios se mantuvieron en niveles más bajos pero con circulación activa del virus.

Las autoridades sanitarias iniciaron la investigación epidemiológica para determinar el origen del contagio y rastrear posibles contactos estrechos, con el objetivo de cortar la cadena de transmisión.

Desde el sistema de salud recuerdan que la viruela del mono suele ser una enfermedad autolimitada, con síntomas que desaparecen en pocas semanas, aunque recomiendan consultar ante la aparición de signos compatibles y evitar el contacto cercano con otras personas.

El caso vuelve a poner en agenda la vigilancia de enfermedades emergentes y la importancia de la detección temprana, en un contexto global donde se han registrado brotes en distintos países en los últimos años.