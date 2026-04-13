Un impactante hallazgo sacudió este domingo por la mañana a la ciudad de Colón, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre oculto dentro de una pared en una obra en construcción, ubicada en la intersección de Costanera Quirós y calle Moreno. El descubrimiento generó conmoción entre vecinos y trabajadores, y abrió una investigación judicial para determinar las circunstancias del hecho.

El episodio se desencadenó cuando personas vinculadas a la obra detectaron una situación irregular en el lugar, junto con manchas de sangre en el sector. Ante esta escena, se dio aviso a las autoridades, que rápidamente intervinieron y ordenaron una demolición parcial de la estructura para inspeccionar el área sospechosa.

Durante las tareas, los investigadores detectaron una anomalía clave: una pared que no correspondía a los planos originales del edificio. A partir de ese dato, se convocó a Bomberos Voluntarios, quienes procedieron a romper la estructura. Allí, en el interior, fue hallado el cuerpo de una persona sin vida.

Según explicó la fiscal Noelia Batto, “se pudo establecer que habría una persona escondida detrás de una pared que había sido construida que no correspondía a los planos del edificio”, lo que resultó determinante para el hallazgo.

Por su parte, el fiscal Alejandro Perroud brindó más detalles sobre el lugar específico donde se encontraba el cadáver: “El cuerpo estaba emparedado debajo del hueco de una escalera, donde se había construido una pared rudimentaria”.

Además, indicó que el cuerpo fue encontrado en condiciones que dificultan la determinación inmediata de las causas de la muerte. “Estaba depositado en ese lugar, envuelto y tapado con cal, lo que hace que se descomponga de manera mucho más rápido. Vamos a esperar la autopsia y lo que digan los forenses”, señaló.

El cadáver será trasladado a la localidad de Oro Verde, donde se realizará la autopsia correspondiente para establecer la causa de muerte y avanzar en la identificación.

La investigación se inició a partir de la preocupación de los responsables de la obra, quienes notaron la ausencia de un trabajador. “Los encargados son personas de Buenos Aires y notaron la ausencia de un trabajador del lugar. Eso los movilizó. Al encontrar una escena bastante llamativa es que se toma intervención”, explicó Perroud.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Departamental Colón, Bomberos Voluntarios y autoridades judiciales. La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.