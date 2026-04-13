San Juan volvió a destacarse como sede deportiva y turística durante el fin de semana, con un impacto económico de $2.497.951.332, impulsado por la llegada de visitantes de distintos puntos del país que participaron en eventos de automovilismo, vóley y judo.

Según datos del Departamento de Estadística del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la ocupación hotelera en el Gran San Juan alcanzó el 78 por ciento, reflejando un fuerte movimiento turístico en la provincia durante los primeros fines de semana de abril.

El principal motor de esta actividad fue la agenda deportiva, que incluyó competencias de gran convocatoria. Entre ellas, el TC 2000, la Copa Pablo Batista 2026 de vóley y el Torneo Nacional de Judo, que reunieron a miles de deportistas, equipos y acompañantes.

El automovilismo tuvo como escenario el Autódromo El Zonda Eduardo Copello, donde también se disputaron categorías como Top Race y Zonal Cuyano. El evento convocó a fanáticos de todo el país, consolidando al circuito como uno de los más emblemáticos del calendario nacional.

En paralelo, la Copa Pablo Batista 2026 marcó un récord histórico con la participación de 1.000 voleibolistas distribuidos en 78 equipos provenientes de distintas provincias, lo que generó un importante movimiento en alojamientos y servicios.

Por su parte, el Torneo Nacional de Judo reunió a 1.500 judocas de todo el país, sumando otra fuerte convocatoria que impactó en la economía local a través del consumo en hotelería, gastronomía, transporte y otros rubros.

El balance del fin de semana refleja el peso del turismo deportivo como motor económico, posicionando a San Juan como un destino estratégico para grandes eventos y fortaleciendo su perfil a nivel nacional.