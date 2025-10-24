La sorpresa la dio Connie Ansaldi en el programa LAM, donde fue invitada como angelita y decidió revelar un secreto de su vida personal: hace poco más de un año se casó en secreto con su pareja. Hoy, la pareja lleva casi dos años juntos.

La panelista confesó que la decisión de casarse fue tomada de manera muy rápida, apenas dos meses después de haberse conocido. De hecho, la preparación fue sumamente espontánea: "Me compré el vestido un día antes, el anillo en la calle, fui y me casé".

Ansaldi explicó la razón detrás de esta inmediatez, detallando su particular filosofía matrimonial: "Me casé en secreto porque tengo la teoría de que la gente se casa al revés". Según su visión, las parejas se casan "a lo último" y, para ella, "hay que casarse al principio", es decir, en el "prime del amor", porque lo que vaya a pasar después "va a pasar igual".

El casamiento se celebró en Las Vegas. Connie explicó que allí uno puede casarse "de un minuto al otro". Aunque el casamiento celebrado allí es válido en Argentina, debe ser revalidado.

La historia de cómo se conocieron también fue revelada. Su marido la vio exponiendo un proyecto en la conferencia Endeavor, un encuentro de emprendedores. Ansaldi recordó que, muchos años antes, él la había contactado para contratarla y que le hiciera su marca personal.

Sobre el primer encuentro y el momento en que se enamoró, la panelista contó que la primera vez que lo vio no le gustó, pero que él la invitó a comer. Cuando ella se estaba bajando de la camioneta, él "le encajó un beso". Ella sintió que "le recorrió algo en el cuerpo" y eso la llevó a pensar en darle "una chance más porque ahí había algo".

Ansaldi también compartió en vivo fotos inéditas de su boda en Las Vegas. Además, reveló un detalle emotivo al final de su relato: su hijo le reprochó haberse casado sin él.

Finalmente, la panelista agradeció públicamente al conductor Ángel de Brito, ya que cuando se casó, lo primero que hizo fue escribirle, contarle y pedirle que, si se enteraba, no lo dijera, y él respetó su confidencia.