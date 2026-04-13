Una jauría de perros mordió a un nene de seis años en Albardón

Una situación de extrema tensión se vivió en las inmediaciones de calle Independencia y Proyectada cuando un niño de 6 años fue víctima de una agresión por parte de canes mientras circulaba en una motocicleta junto a su progenitor.

El hecho ocurrió en el interior del barrio 15 de Abril y provocó una inmediata respuesta de los allegados del menor, quienes se encargaron de brindarle las primeras curaciones tras el ataque que se centró en una de sus extremidades inferiores.

La problemática de los animales en la vía pública mantiene en alerta a los residentes de este sector de Albardón, ya que no se trata de un caso aislado. Según los testimonios recolectados en el lugar, días atrás, durante el fin de semana, un hombre que circulaba en moto por la misma zona habría sido mordido por perros, lo que incrementó la preocupación entre quienes deben transitar por esas calles diariamente.

Este nuevo episodio reavivó el debate sobre los riesgos que representan los animales sueltos para la integridad física de los peatones y conductores, especialmente cuando se trata de niños.

A pesar del revuelo generado y la gravedad del encuentro, por el momento, no se informó de manera oficial el estado de salud del menor. Los habitantes de la zona reclaman con urgencia medidas de control y prevención para evitar que se repitan este tipo de ataques en los espacios públicos del vecindario.