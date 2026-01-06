La AFA oficializó el calendario de los 32avos de final de la Copa Argentina 2026, con la fase inicial pautada desde el domingo 18 de enero, cuando se disputen varios cruces que marcarán el inicio del torneo más federal del país con 64 equipos participantes de todas las categorías del fútbol argentino.

El campeón vigente, Independiente Rivadavia de Mendoza, iniciará la defensa de su título ante Estudiantes de Buenos Aires en la jornada inaugural, en un partido cuya sede y horario aún están por confirmarse dentro del cronograma general de 32avos de final.

Los clubes más tradicionales de la Primera División han sido ubicados más adelante en el calendario: River Plate debutará en la Copa Argentina el martes 17 de febrero, enfrentando a Ciudad de Bolívar, también en una sola eliminación, en un encuentro que figura como uno de los más esperados por los aficionados.

En tanto, **Boca Juniors tendrá su estreno en el certamen el martes 24 de febrero cuando visite a Gimnasia de Chivilcoy, también en partido de 32avos de final, completando así el ingreso de los clubes “grandes” al cuadro más federal del fútbol argentino.

El sorteo de la Copa Argentina 2026, realizado en diciembre de 2025, determinó los rivales de los equipos de la Liga Profesional y detalló el cuadro del torneo con cruces definidos desde los 32avos hasta la final, con la posibilidad de que Boca y River se crucen si avanzan en el desarrollo del certamen.

La Copa Argentina 2026 comenzará con esta fase eliminatoria y se extenderá a lo largo de los primeros meses del año dentro de un formato de partido único, que ya genera expectativa en el fútbol nacional por la participación de clubes de distintas divisiones y el ánimo competitivo propio de esta competencia histórica.