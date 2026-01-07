Huarpe Deportivo > Desafío nacional
Copa Argentina: San Martín ya tiene fecha para debutar ante Deportivo Madryn
POR REDACCIÓN
San Martín ya tiene fecha confirmada para su debut en los 32avos de final: será el miércoles 25 de febrero, cuando enfrente a Deportivo Madryn. Si bien el cruce quedó oficialmente programado, aún restan definirse el horario y el estadio donde se disputará el encuentro.
El duelo marcará el estreno del Verdinegro en la competencia y genera expectativa entre los hinchas, que aguardan la confirmación de la sede para organizar el acompañamiento al equipo.
En paralelo, la organización del torneo ya anunció el inicio del certamen con el debut del último campeón. Independiente Rivadavia de Mendoza, que se consagró tras vencer a Argentinos Juniors, pondrá en marcha la defensa del título el 18 de enero, cuando enfrente a Estudiantes de Caseros en el Estadio La Pedrera de San Luis, desde las 19.
De esta manera, el cuadro de los 32avos comienza a tomar forma, mientras San Martín espera conocer los últimos detalles logísticos para su estreno oficial frente al conjunto chubutense.
El cronograma de la primera ronda de la Copa Argentina
Domingo 18 de enero
19.00 - Independiente Rivadavia vs. Estudiantes BA | Estadio La Pedrera (San Luis)
- 21.15 - Lanús vs. Sarmiento de La Banda | Estadio Ciudad de Caseros
Lunes 19 de enero
- 21.15 - Estudiantes LP vs. Ituzaingó | Estadio Florencio Sola
Miércoles 21 de enero
- 21.15 - Argentinos Juniors vs. Midland | La Fortaleza
Miércoles 4 de febrero
- Platense vs. Argentino (Monte Maíz) | horario y estadio a confirmar
- Talleres de Córdoba vs. Argentino de Merlo | horario y estadio a confirmar
Jueves 5 de febrero
- Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú | horario y estadio a confirmar
- Barracas Central vs. Temperley | horario y estadio a confirmar
Miércoles 11 de febrero
- Central Córdoba (S.E.) vs. Gimnasia de Jujuy | horario y estadio a confirmar
- Rosario Central vs. Sportivo Belgrano | horario y estadio a confirmar
Martes 17 de febrero
- Aldosivi vs. San Miguel | horario y estadio a confirmar
- Tigre vs. Claypole | horario y estadio a confirmar
- River vs. Ciudad de Bolívar | horario y estadio a confirmar
Martes 24 de febrero
- Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy | horario y estadio a confirmar
Miércoles 25 de febrero
- San Martín vs. Deportivo Madryn | horario y estadio a confirmar
- Godoy Cruz vs. Deportivo Morón | horario y estadio a confirmar
Viernes 20 de marzo
- San Lorenzo vs. Deportivo Rincón |horario y estadio a confirmar
Miércoles 25 de marzo
- Banfield vs. Real Pilar | horario y estadio a confirmar
- Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas | horario y estadio a confirmar
Viernes 27 de marzo
- Belgrano vs. Atlético de Rafaela | horario y estadio a confirmar
- Independiente vs. Atenas de Río Cuarto | horario y estadio a confirmar
Sábado 28 de marzo
- Racing vs. San Martín deFormosa | horario y estadio a confirmar
Domingo 29 de marzo
- Newell´s vs. Acassuso | horario y estadio a confirmar
- Huracán vs. Olimpo | horario y estadio a confirmar
Martes 31 de marzo
- Unión vs. Agropecuario | horario y estadio a confirmar
Miércoles 1° de abril
- Instituto vs. Atlanta | horario y estadio a confirmar
- Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever | horario y estadio a confirmar
Martes 7 de abril
- Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán | horario y estadio a confirmar
- Vélez vs. Deportivo Armenio | horario y estadio a confirmar
- Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro | horario y estadio a confirmar
Miércoles 8 de abril
- Sarmiento vs. Tristán Suárez | horario y estadio a confirmar
- Gimnasia LP vs. Camioneros | horario y estadio a confirmar