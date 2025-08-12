Copa Libertadores: hora, TV y formaciones de Peñarol vs. Racing

Este martes, Racing Club enfrentará un exigente desafío cuando visite a Peñarol en Montevideo, en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Campeón del Siglo, donde el conjunto argentino buscará dar el primer paso hacia los cuartos de final ante un rival que llega encendido en su liga local.

Así llegan ambos equipos por la Copa Libertadores 2025

Peñarol, actual líder del Torneo Clausura uruguayo, viene de una contundente victoria en el clásico frente a Nacional, por 3-0, y atraviesa un gran presente: acumula apenas una derrota en sus últimos 21 partidos. Los dirigidos por Diego Aguirre terminaron segundos en el Grupo H, por detrás de Vélez, y pretenden seguir avanzando en una Copa en la que siempre son protagonistas.

Por su parte, Racing llega a esta instancia tras consagrarse líder del Grupo E, aunque el presente en el torneo local no es el ideal. El equipo de Gustavo Costas apenas ha conseguido un triunfo en las cuatro fechas disputadas del Clausura argentino, y ocupa la 12° posición de la Zona A, con cuatro puntos. En su último compromiso, empató 1-1 ante Boca Juniors en La Bombonera, con un tanto de Santiago Solari.

Pese al momento irregular, la Academia confía en su jerarquía internacional, respaldada por sus recientes títulos en la Copa Sudamericana y la Recopa. Además, contará con un refuerzo clave para este partido: Marcos Rojo, quien se sumó recientemente al plantel, viajó con el equipo y está disponible, aunque aún no puede jugar en la liga local.

Otra noticia positiva para Racing es el regreso del arquero Gabriel Arias, quien podría aportar experiencia y solidez en un duelo que promete ser intenso. El conjunto de Avellaneda sabe que un buen resultado en Montevideo puede marcar la diferencia de cara a la revancha en el Cilindro, donde buscará sellar su pase a los cuartos de final.

Posibles formaciones

Peñarol: Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Horario

21:30 horas.

Transmisión

Fox Sports, Disney+ Premium.