La Legislatura de Córdoba aprobó una ley que prohíbe la actividad de cuidacoches no autorizados, conocidos como “naranjitas”, y de los limpiavidrios en toda la provincia, con el objetivo de ordenar el espacio público y reforzar la seguridad.

La normativa introduce cambios en el Código de Convivencia y elimina la figura del “pago voluntario”, que hasta ahora impedía la intervención policial. A partir de esta reforma, cualquier persona que cobre sin habilitación municipal podrá ser sancionada directamente.

En el caso de los cuidacoches, solo podrán trabajar quienes estén registrados o autorizados por los municipios, con identificación visible y bajo condiciones reguladas. Por el contrario, la actividad de limpiavidrios quedó completamente prohibida en el territorio provincial.

La ley también establece sanciones que incluyen multas, trabajo comunitario e incluso arrestos de hasta seis días para quienes incumplan la normativa, con posibilidad de agravantes según cada caso.

Además, la nueva legislación otorga mayor poder de acción a la Policía, que ahora podrá intervenir ante situaciones de cobro indebido, falta de autorización o episodios de conflicto en la vía pública.

El proyecto fue aprobado tras un amplio debate en la Unicameral, con respaldo de distintos bloques políticos, aunque también generó críticas por su impacto social en personas que dependen de estas actividades como fuente de ingreso.

En paralelo, la normativa contempla que los municipios adapten sus ordenanzas y desarrollen sistemas de registro o cooperativas para quienes continúen trabajando de manera formal, en un plazo determinado.

La medida busca dar respuesta a una problemática creciente en las calles cordobesas, aunque abre el debate sobre el equilibrio entre orden público e inclusión social.