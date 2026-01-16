Un grave accidente doméstico ocurrió el pasado 2 de enero en Córdoba, cuando un celular explotó mientras estaba cargándose y provocó un incendio que dejó con el 60% del cuerpo quemado a Benjamín, un chico de 16 años. El adolescente permanece internado en el Instituto del Quemado de la capital provincial.

Según relató su madre, Eugenia, el hecho ocurrió cuando el joven estaba ordenando el patio de su casa y colocó el teléfono a cargar sobre una mesa de trabajo. “Él estaba de espaldas y siente un ruido, que fue la primera explosión que realizó el celular. Una chispa cayó en un bidón de thinner que estaba en la misma mesa porque estábamos con planes de arreglar la casa”, explicó en diálogo con Canal 10.

Publicidad

El contacto de la chispa con el thinner generó una llamarada que alcanzó el brazo derecho del adolescente, la zona más comprometida por las quemaduras. De inmediato, fue trasladado a la guardia médica, donde ingresó con un 40% del cuerpo afectado: un 20% leve y un 20% grave. Sin embargo, tras una primera limpieza quirúrgica, los médicos confirmaron que el daño alcanzaba el 60%.

La madre indicó que el celular tenía apenas siete meses de uso y que se trataba de un teléfono gamer, diseñado con sistemas de refrigeración para un uso intensivo. “No sé por qué explotó”, expresó.

Publicidad

En cuanto a su estado de salud, Eugenia contó que Benjamín se encuentra consciente y que las vías respiratorias no resultaron comprometidas, ya que, al quedar atrapado entre el fuego y la pared, decidió no respirar y se cubrió los ojos para evitar lesiones.

Por último, la mujer señaló que su hijo quiere que su experiencia sirva como advertencia para otros. “Está continuamente diciéndome que le diga a la gente que tenga cuidado con los celulares cuando se calientan y dónde los ponen a cargar”, concluyó.