Ramón Díaz, uno de los entrenadores más destacados en la historia de River, reapareció públicamente mientras observaba el partido entre Platense y Corinthians por la Copa Libertadores. El técnico, que se encuentra sin club tras sus experiencias en el exterior, fue consultado sobre sus próximos pasos en el fútbol profesional.

Al respecto, el riojano fue muy claro sobre su deseo de tomarse un tiempo fuera de las canchas y manifestó que "Por ahora prefiero descansar, estoy en un momento de relax".

A pesar de su descanso actual, el entrenador no descartó un retorno al fútbol argentino más adelante. Sobre esta posibilidad, el director técnico aseguró que "Vamos a ver, con el tiempo, hay Ramón y Emiliano para rato". Su nombre es una figura que siempre genera expectativas en Núñez, aunque la dirigencia no lo consideró como opción inmediata tras la salida de Marcelo Gallardo.

El periodista Juan Balbi detalló sobre esta situación que "Ramón Díaz está libre, es un nombre que siempre hace ruido, pero no está entre las prioridades de la dirigencia de River luego de la salida de Gallardo. No está entre los principales candidatos, entre los tres primeros".

En la actualidad, el equipo millonario es conducido por el Chacho Coudet, a quien Ramón brindó su respaldo absoluto. El ex técnico de Al-Hilal comentó que el equipo está "Muy bien, se está acomodando, es un equipo nuevo, hace las cosas bien, lo felicito, somos grandes amigos, le mando un saludo, éxitos".

Además, dejó abierta la puerta para colaborar con la institución en el futuro si fuera necesario. "En River saben que si me necesitan, yo estoy, los voy a ayudar. Ahora no porque está el Chacho, que es un profesional increíble. Va a resolver la situación, la va a dar vuelta. Necesita tiempo. Pl equipo no lo armó el, estoy seguro de que va a mejorar" sostuvo el riojano.

La charla también abordó su vínculo personal con Marcelo Gallardo, con quien admitió no tener contacto desde hace años. "Hace mucho tiempo no lo veo. Solo cuando estábamos como jugador. Nunca tuve la posibilidad de hablar con él, nunca. No sé por qué. Yo lo conozco mucho. Lo he ayudado en la época como jugador" confesó. Finalmente, se refirió a la experiencia del Muñeco en la liga de Arabia Saudita, donde Ramón trabajó durante 5 años.

El entrenador señaló que le hubiese gustado aconsejarlo antes de que asumiera ese desafío. "Me hubiera gustado que él, cuando yo estaba en Arabia (dirigiendo a Al-Hilal) que llevaba cinco años, me hubiera llamado para preguntarme cómo es la liga. Y ahí lo hubiera aconsejado. Porque muchos de los jugadores que yo descarté, él los llevó. Ahí me di cuenta que iba a ser difícil para él" concluyó el técnico.