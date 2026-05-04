El Boletín Oficial publicó la resolución 549/2026 que cambia las reglas para los usuarios de nicotina en el país. Con esta medida, el Gobierno creó un marco de regulación integral para vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina. Según voceros gubernamentales, con la nueva norma "se busca dotar al Estado de herramientas concretas para controlar, fiscalizar y sancionar la venta irregular de estos productos" que hasta ahora dominaban el circuito informal sin pagar impuestos ni ofrecer garantías de calidad.

El esquema deja atrás las prohibiciones de la Disposición ANMAT 3226/2011 y la Resolución Conjunta 565/2023. Desde ahora, se exige trazabilidad y registro obligatorio para todos los fabricantes. Una de las decisiones más fuertes es eliminar los saborizantes en los vapeadores, ya que expertos los señalan como la puerta de entrada al consumo en adolescentes. El Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, la ANMAT y la Jefatura de Gabinete trabajaron juntos para terminar con el contrabando y establecer una tributación diferenciada.

La preocupación médica es alta, especialmente por el aumento del uso de pouches entre escolares, una tendencia que la Unión Antitabáquica Argentina denunció tras su aparición en 2025. Thomas Münzel, desde el Centro Médico Universitario de Mainz, explicó que la nicotina genera "aumento de la presión arterial, daño vascular y mayor riesgo de enfermedad cardíaca" sin importar cómo se consuma. El investigador advirtió en el European Heart Journal que "El próximo infarto, el próximo ataque cerebrovascular, la próxima muerte cardiovascular puede no venir de un cigarrillo, sino de una pod de vapeo saborizado, una bolsita de nicotina o una shisha (narguile) en un café".

En Argentina, el cardiólogo Guido Bergman remarcó que cualquier forma de liberación de nicotina "puede generar daño vascular de manera precoz y eventos cardiovasculares graves". A esto se sumó Guillermo Espinosa, quien señaló que "hay preocupación porque aumentó el consumo de estos productos emergentes entre escolares" por su fácil acceso. La evidencia científica revisada en publicaciones como Carcinogenesis sobre más de 100 estudios sugiere que los cigarrillos electrónicos podrían causar cáncer. Además, en menores de 25 años, esta sustancia afecta el desarrollo cerebral, la atención y el control de impulsos.

Aunque la regulación se inspira en modelos de países como Suecia o Japón para reducir el daño del cigarrillo tradicional, el Estado argentino ahora tendrá poder real de inspección sobre un circuito que ya existía pero funcionaba sin reglas. Solo los artículos registrados podrán venderse legalmente, forzando a los elaboradores a presentar información detallada sobre cada ingrediente y nivel de nicotina para evitar sanciones.