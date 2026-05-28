Un motociclista resultó gravemente herido tras chocar contra un auto

La mañana de este jueves perdió su calma habitual en el departamento de Albardón cuando un violento accidente de tránsito sacudió a los vecinos de la zona. El escenario del hecho fue la calle La Laja, una arteria fundamental para la circulación local, donde un motociclista sufrió un fuerte impacto que lo dejó con heridas de gravedad.

Como consecuencia de la severidad de los golpes y el estado en el que quedó tras la colisión, el personal médico llegó rápidamente al lugar para socorrer al damnificado. Luego de recibir las primeras curaciones de emergencia en el sitio, fue necesario el traslado urgente en ambulancia hacia el Servicio de Urgencias del hospital con el fin de tratar sus múltiples lesiones con una atención de mayor complejidad.

Mientras tanto, en el sector donde se produjo el siniestro se desplegó un operativo con personal policial de la jurisdicción y peritos especializados. Los investigadores trabajan actualmente para determinar cómo fue la mecánica exacta del choque y establecer si existió la participación de otros vehículos en este hecho que generó gran preocupación en la comunidad.