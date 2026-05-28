El robo a la casa de Del Potro que provocó un descargo del extenista

Juan Martín del Potro decidió romper el silencio mediante sus redes sociales para referirse al duro momento que atraviesa. A 14 días del violento episodio ocurrido en su propiedad del barrio Don Bosco, el deportista compartió un texto cargado de sentimientos encontrados.

Al iniciar su descargo, el tandilense expresó que "Quiero agradecer de corazón todos los mensajes, el cariño y la solidaridad que recibimos en estos días tras el robo ocurrido en mi casa de Tandil" mientras asimila lo sucedido junto a su círculo íntimo.

El hecho delictivo se produjo cuando no había habitantes en la vivienda y los asaltantes lograron entrar luego de romper un ventanal. Una vez adentro, revolvieron cada ambiente para llevarse dinero, joyas, relojes y raquetas.

Sin embargo, lo que más afectó al exatleta fue la pérdida de objetos vinculados a su trayectoria y afectos personales. Sobre esto, manifestó que "Lamentablemente, muchas cosas muy valiosas en lo emocional, recuerdos únicos e irremplazables para mi familia y para mí, no pudieron ser recuperadas" evidenciando el vacío que dejaron los delincuentes.

A pesar de la angustia, Del Potro se tomó un momento para reconocer la labor de quienes intervienen en el caso. En su misiva detalló "Mi agradecimiento al fiscal de la causa y al fiscal general, los jueces de Garantías, DDI, autoridades policiales y medios que trabajaron en la causa y siguen investigando" en un contexto donde se realizaron diversas pericias para dar con los responsables. Este suceso alteró la paz de una zona que históricamente se percibió como un refugio seguro.

Para finalizar su comunicado, el exnúmero 4 del mundo dejó clara su esperanza de recuperar la armonía en su lugar de origen. Con total sinceridad, el tenista confesó que "deseo profundamente que Tandil vuelva a ser ese lugar tranquilo y especial" antes de despedirse de sus seguidores. La comunidad local permanece atenta al avance de una investigación que busca devolverle la tranquilidad a uno de sus ciudadanos más ilustres.