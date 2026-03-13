Créditos de hasta $50 millones para jubilados: cómo acceder a ellos en marzo de 2026

Durante marzo de 2026, distintas entidades financieras continúan ofreciendo préstamos personales dirigidos a jubilados y pensionados. Se trata de líneas de crédito diseñadas para atender necesidades económicas concretas, desde afrontar gastos inesperados hasta financiar proyectos personales o compras importantes.

Entre las instituciones que actualmente mantienen disponibles estas alternativas aparecen tres actores clave del sistema bancario argentino: el Banco Nación, el Banco Provincia y el BBVA. Cada uno ofrece condiciones particulares en cuanto a montos, plazos de devolución y tasas de interés. En algunos casos, el dinero disponible puede alcanzar cifras muy elevadas para este tipo de financiamiento, con límites que llegan a los 50 millones de pesos. Sin embargo, acceder a estos créditos implica cumplir ciertos requisitos y aceptar condiciones que varían según la entidad.

Banco Nación: préstamos de hasta $50 millones

Una de las opciones más relevantes proviene del Banco Nación, que mantiene vigente una línea de préstamos destinada a jubilados y pensionados que perciben sus haberes en la entidad. El trámite puede completarse de forma digital mediante la plataforma online del banco o a través de su aplicación móvil.

El monto mínimo disponible comienza en los 10.000 pesos, mientras que el máximo puede llegar hasta los 50 millones de pesos. El dinero puede utilizarse sin un destino específico y el valor de la cuota mensual no puede superar el 35% del ingreso neto del beneficiario.

Los plazos dependen de la modalidad elegida para el pago. En caso de utilizar el sistema e@descuento, el tiempo máximo de financiación es de 36 meses. Si la cancelación se realiza mediante débito automático en cuenta, el plazo puede extenderse hasta 72 meses.

Las tasas vigentes incluyen una tasa nominal anual del 53% y una tasa efectiva anual que alcanza el 68,03%. A esto se suman los costos financieros totales, que pueden elevar el porcentaje final dependiendo del cálculo utilizado.

BBVA: préstamos con sistema de amortización francés

Otra de las alternativas disponibles en el mercado financiero es la que ofrece el BBVA. En este caso, el monto máximo es menor que en otras entidades, ya que el límite llega a los 40 millones de pesos. Sin embargo, también se trata de una línea destinada específicamente a jubilados que reciben sus haberes en el banco.

Los préstamos pueden solicitarse desde 10.000 pesos y el plazo de devolución varía entre seis y sesenta meses. La tasa aplicada es fija y el sistema utilizado para amortizar la deuda es el denominado sistema francés, que mantiene cuotas constantes durante el período del crédito.

Para acceder al financiamiento, el banco establece ciertos requisitos adicionales. Entre ellos figuran tener entre 18 y 74 años, contar con ingresos mínimos de 308.200 pesos y cumplir con las condiciones laborales exigidas según cada actividad.