Un motociclista murió este viernes tras protagonizar un violento accidente en la autopista Panamericana, donde su vehículo impactó contra un camión. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 30, en el carril con sentido hacia la provincia de Buenos Aires, y generó importantes demoras en la circulación.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de la moto falleció en el lugar a causa de la gravedad del impacto. Personal policial, servicios de emergencia y agentes de seguridad vial trabajaron en la zona para asistir en el operativo y ordenar el tránsito.

El siniestro ocurrió cerca del cruce con la Ruta 197 y las causas del choque todavía son materia de investigación. Una de las hipótesis que se analiza es que el motociclista habría intentado incorporarse a la autopista cuando se produjo la colisión con el vehículo de gran porte.

Debido al operativo de los equipos de emergencia y las tareas periciales, la circulación en ese tramo de la autopista permaneció parcialmente restringida durante varias horas, lo que provocó demoras para quienes transitaban por el acceso norte del Gran Buenos Aires.

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Las autoridades continúan con las pericias para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes en este nuevo siniestro fatal registrado en una de las autopistas con mayor tránsito del país.