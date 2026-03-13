Nuevos sueldos para servicio doméstico tras el aumento: así quedaron las escalas

A través de la Resolución 2/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional formalizó un incremento del 1,5% en los salarios de las empleadas domésticas de todo el país, vigente desde febrero de 2026.

La normativa, que fue establecida mediante la firma de la presidenta de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, Sara Gatti, fijó una actualización de las remuneraciones mínimas horarias y mensuales calculada sobre los sueldos de enero. Asimismo, se anticipó que en marzo se aplicará un nuevo ajuste del 1,5% sobre los montos ya actualizados del mes previo.

Junto con la actualización salarial, se confirmó el pago de bonos extraordinarios para febrero y marzo, cuyos montos dependen de la carga horaria semanal. Para quienes cumplen 16 horas o más se estableció un adicional de $20.000; para jornadas de entre 12 y 15 horas, el bono será de $11.500; y para menos de 12 horas, la cifra es de $8.000.

Con la suba de febrero, los supervisores con retiro perciben $3.953,99 por hora y $493.250,50 mensuales, mientras que sin retiro alcanzan $4.317,86 por hora y $547.807,65 por mes. En la categoría de cocineros y personal con tareas específicas, los valores mínimos son de $3.751,59 por hora (459.265,68 mensuales) con retiro y $4.100,04 por hora (509.632,54 mensuales) sin retiro.

Por su parte, el personal de asistencia y cuidado de personas cobra $3.546,67 por hora con retiro y $3.952,85 sin retiro, con mensuales de $448.433,64 y $498.106,75 respectivamente. Finalmente, para tareas generales de limpieza y mantenimiento, la remuneración se fijó en $3.298,85 por hora con retiro (404.702,98 mensuales) y en $3.546,85 por hora para quienes se desempeñan sin retiro, con un sueldo mensual de $448.433,64.