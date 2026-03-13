Un violento raid delictivo en barrios privados del noroeste de la provincia de Buenos Aires terminó con dos detenidos y el secuestro de un arsenal de guerra. Los sospechosos están acusados de integrar una banda que ingresaba a countries mediante maniobras planificadas, incluso cavando túneles para atravesar los perímetros de seguridad, y que aterrorizó a familias durante los asaltos.

Uno de los episodios ocurrió el 9 de marzo en el barrio Costa Verde, en la ciudad de Junín. Durante la madrugada, varios delincuentes armados entraron a dos viviendas, redujeron a las parejas que estaban en el interior y se llevaron dinero, joyas, tarjetas de crédito y otros objetos personales. Las víctimas fueron atadas mientras los ladrones revisaban las casas, aunque no se registraron heridos.

La investigación reveló que la banda utilizaba distintos métodos para ingresar a los barrios cerrados. En uno de los hechos, los delincuentes cavaron un túnel para atravesar el alambrado perimetral y evitar los sistemas de vigilancia. En otro caso, habían levantado el cerco del country, aunque fueron detectados por un guardia y escaparon antes de concretar el robo.

Tras analizar cámaras de seguridad, testimonios y comunicaciones, los investigadores de la DDI de Junín y la SubDDI de Lincoln lograron identificar a los sospechosos. Los seguimientos permitieron determinar que se movilizaban en una camioneta Nissan Frontier azul.

El operativo final se realizó en un galpón de la localidad de Capitán Sarmiento, donde fueron detenidos dos hombres de 39 y 22 años, señalados como integrantes de la organización. Durante los allanamientos, la policía secuestró un importante arsenal que incluía una ametralladora, pistolas, una escopeta y cientos de municiones, además de otros elementos vinculados con los robos.

Los investigadores creen que la banda podría estar involucrada en otros asaltos a countries registrados en las últimas semanas en la región. La causa quedó a cargo de fiscales del departamento judicial Junín, que continúan con las medidas para determinar si hay más integrantes prófugos.