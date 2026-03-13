Así vive Maduro sus días en una prisión de Nueva York: grita que es presidente

El exlíder venezolano Nicolás Maduro se encuentra actualmente recluido en el Metropolitan Detention Center Brooklyn, una prisión federal en Estados Unidos. Su alojamiento se dispuso en la Unidad de Alojamiento Especial (SHU), un área de confinamiento en solitario para presos de alto perfil con el fin de evitar incidentes y reducir riesgos de seguridad dentro del penal. Allí, Maduro habita una celda de tres metros de largo por dos de ancho equipada con una pequeña ventana y una cama metálica.

La rutina del exmandatario es sumamente restrictiva, permitiéndosele acceder a un pequeño patio solo tres veces por semana bajo estricta vigilancia de los guardias. En este régimen, las actividades básicas como ducharse, realizar llamadas o acceder al patio están controladas y el contacto con el exterior es limitado.

Testigos del penal aseguran que durante las noches se escuchan gritos provenientes de su celda, donde insiste en su investidura manifestando: “¡Yo soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que he sido secuestrado, que aquí se nos maltrata!”.

El proceso judicial continuará el próximo 26 de marzo, día en que se fijó la comparecencia de Maduro y Flores ante un tribunal federal de Nueva York. Hasta entonces, el sistema contempla que el interno pase la mayor parte del tiempo encerrado debido a la naturaleza de los cargos y su notoriedad pública.