En una nueva jornada de la máxima categoría del automovilismo mundial, Franco Colapinto logró superar el primer escollo en el Gran Premio de China. El piloto argentino, al mando de su Alpine, consiguió meterse en la SQ2 y ocupará la 16° posición en la grilla de largada de la carrera Sprint, que se disputará este sábado desde las 00:00 (hora argentina).

Si bien el rendimiento del nacido en Pilar todavía dista de las aspiraciones máximas de la escudería francesa, el avance a la segunda tanda de clasificación es un síntoma positivo en un circuito tan técnico como el de Shanghai.

La brecha con Gasly y el dominio de Mercedes

Pese al avance, Colapinto tomó nota de la distancia que aún lo separa de su compañero de equipo, Pierre Gasly. El francés logró meterse de lleno en la pelea por los puntos y largará séptimo (1:33.495). Franco, por su parte, avanzó al segundo corte con lo justo, a poco más de medio segundo de Gasly, y en la SQ2 quedó a 0.707 segundos de Isack Hadjar, quien marcó el límite para ingresar al Top 10.

La jornada volvió a ser propiedad exclusiva de Mercedes. El británico George Russell se quedó con la pole (1:31.520), seguido por su joven compañero, el italiano Kimi Antonelli. El podio de largada para el Sprint lo completará Lando Norris con su McLaren.

El desafío del "Shang"

El Circuito Internacional de Shanghai, inaugurado en 2004, representa un reto físico y estratégico para Colapinto. Su trazado, que emula el símbolo chino "shang" (arriba), es famoso por sus curvas 1 y 2 que parecen no terminar nunca.

Datos del Circuito:

Longitud: 5.451 kilómetros.

Vueltas: 56 (para la carrera principal).

Récord: Michael Schumacher (1:32.238 en 2004).

Franco buscará remontar desde la octava fila en la carrera corta del sábado, intentando limar las asperezas con el coche y acercarse a la zona de puntos antes de la clasificación para el Gran Premio del domingo.