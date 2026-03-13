Argentina encabeza en la región la cantidad de estudiantes universitarios en relación con su población, pero presenta niveles de graduación significativamente más bajos que países como Chile y Brasil. Así lo indica un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano, que compara los indicadores de educación superior en estos tres países.

Según el estudio, en Argentina hay alrededor de 557 estudiantes universitarios cada 10.000 habitantes, mientras que en Brasil la cifra es de 408 y en Chile de 355. El dato muestra que el acceso a la universidad es más amplio en el país, impulsado en gran parte por la gratuidad del sistema público y la ausencia de exámenes de ingreso en muchas instituciones.

Sin embargo, el panorama cambia al analizar la cantidad de graduados. Argentina registra 31 egresados cada 10.000 habitantes, muy por debajo de Brasil, que alcanza 61, y de Chile, con 55. Esta diferencia evidencia que, aunque más estudiantes ingresan a las universidades, muchos no logran completar sus estudios.

El informe también analiza la “eficacia en la graduación”, es decir, cuántos estudiantes terminan su carrera en el tiempo esperado. En ese indicador, solo 28 de cada 100 ingresantes argentinos se gradúan cuatro años después, mientras que en Brasil lo hacen 46 y en Chile 69.

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Especialistas señalan que este fenómeno responde a múltiples factores: dificultades económicas de los estudiantes, debilidades en la formación secundaria, la necesidad de trabajar mientras se estudia y trayectorias académicas más extensas. Estos elementos impactan en la permanencia dentro del sistema universitario y en la finalización de las carreras.

El diagnóstico plantea un desafío para la educación superior argentina: mantener el alto nivel de acceso a la universidad, pero al mismo tiempo mejorar los mecanismos de acompañamiento académico para que más estudiantes puedan completar sus estudios y obtener el título.