Cristina Pérez se peleó con una compañera y la quieren echar de La Nación+

La señal televisiva LN+ vive días de fuerte incertidumbre por el enfrentamiento pasivo que mantienen dos de sus periodistas más reconocidas. Según la información difundida, el conflicto se gestó por cambios en la grilla que afectaron el rendimiento de Cristina Pérez.

Al respecto, el periodista Pampito detalló que "El año pasado, Cristina Pérez iba con su programa de 19 a 20 pero este año, la bajaron una hora y compite de lleno con Eduardo Feinmann que está en A24. A ella se le está haciendo difícil el número, porque él la dobla en rating. El año pasado, con el otro horario, también perdía pero daba más pelea".

Esta situación habría derivado en una actitud de protesta por parte de la conductora, quien comenzó a presentarse fuera de horario en el estudio. La situación afecta directamente a Débora Plager, encargada del segmento previo, quien debe prolongar su salida al aire.

Sobre este punto, el panelista de espectáculos afirmó que Pérez "Está furiosa con las autoridades y llega casi todos los días tarde a propósito. Débora Plager, que está en el programa anterior, se cansó de que les pidan que estiren. El viernes pasado llegó al límite de la paciencia de porque su colega apareció en el estudio 17 minutos después de su horario".

A pesar de la incomodidad reportada por testigos, Plager intentó poner paños fríos ante la prensa y comentó que "En teoría mi programa es de 16 a 18 pero a veces pasa que se estira un poco, pueden haber un pase... no me molesta porque me encanta laburar y nunca me voy a enojar por hacer un programa más largo".

No obstante, las versiones internas contrastan con este discurso, ya que se asegura que "Pérez está furiosa con el canal y como protesta, llega todos los días tarde. Plager está cansada de que le pidan que se estire y en LN+ no saben qué más hacer".

La tensión se mantendría en un nivel de guerra silenciosa y cruda, dado que las demoras impactan en la dinámica de trabajo. Aun así, Plager negó los roces de forma tajante manifestando "No chicos. Cero internas. No sé qué dicen los demás pero yo te digo que no es así. Cero. Acá se viene a trabajar y yo me preocupo por hacerlo lo mejor que puedo".

Por su parte, la directiva de la emisora se encuentra en una encrucijada, dado que como cerró el cronista, "Cristina es figura y por eso no pueden despedirla pero las autoridades no saben más qué hacer con ella".