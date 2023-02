Criticó a Lisandro Martínez por su altura y ahora le pide disculpas

El defensor argentino del Manchester United, Lisandro Martínez, se ha ganado el respeto de todos. El exDefensa y Justicia es una de las figuras del elenco de la Premier League y atraviesa un gran presente. Sin embargo, antes de llegar a los "Red Devils", una persona lo había criticado por su altura para ser zaguero. Ahora, con la gran presencia que impone en el campo de juego, debió pedirle disculpas.

La consagración de Lisandro Martínez con la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022 le sirvió a muchos jugadores para elevar su nivel y meterse entre la élite del Viejo Continente. El defensor tuvo un enorme regreso al Manchester United, sitio en el que se ganó un lugar indiscutido en la consideración de Erik ten Hag y todo el cariño que el público del conjunto inglés le ofrece en cada partido.

Apenas arribó al Manchester, Jamie Carragher había dicho: "Para que un defensor mida 1.60 y juegue, no importa en la Premier League, en cualquier nivel de fútbol, tiene que ser un buen jugador. Porque eso no es normal". Haciendo foco en los 1,75 metros del exjugador del Ajax, intentó dejar en claro que no estaba realmente bien colocado en esa posición y que sufriría en la Premier League.

"Su pase es muy bueno, se ve agresivo. Parece un líder. No es un mal jugador, pero para jugar a ese nivel de fútbol con esa altura, no me gustaría jugar junto a alguien que mide 1,75 como defensa central", destacó también en ese entonces. Ahora, después de ver todo lo que ha conseguido y el respeto que se ha ganado en el mundo entero, Carragher debió cambiar de parecer.

Nuevos pensamientos sobre Lisandro Martínez

En un diálogo con Overlap Fan Debate, Jamie aportó: "Lisandro Martínez ha estado brillante. Para ser tan pequeño y jugar de defensa central, obviamente tienes que ser un jugador especial. Ha sido una parte importante del espíritu del Manchester United. Hace unas semanas vi un partido en el que él era suplente y alguien marcó un gol en los últimos minutos, y él participó en las celebraciones".

"En el Mundial, con Argentina, le vimos tener esa lucha. Con su llegada y la de Casemiro, se sienten más poderosos y fuertes. Alguien de ese tamaño se verá expuesto en el juego aéreo, eso tiene que pasar en algún momento. Todos los jugadores tienen puntos débiles; los mejores los ocultan o se aseguran de que no queden al descubierto. Es un jugador muy bueno y me ha sorprendido cómo lo ha afrontado", sentenció.