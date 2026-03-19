En medio del avance contra plataformas ilegales como Magis TV y Xuper TV, un nuevo dispositivo de streaming comenzó a posicionarse como reemplazo “legal” y ya se comercializa con descuentos en Mercado Libre. Se trata de equipos tipo TV Stick o TV Box que permiten acceder a aplicaciones oficiales con control por voz y calidad 4K.

El modelo más mencionado entre las alternativas es el Chromecast con Google TV, que en tiendas online se ofrece por valores que rondan los $235.000, dependiendo de la versión y promociones vigentes.

Estos dispositivos funcionan conectándose al televisor mediante HDMI y permiten transformar cualquier TV en un Smart TV, con acceso a plataformas legales como Netflix, YouTube o Prime Video, evitando los riesgos asociados a aplicaciones piratas.

El interés por estas alternativas creció luego de advertencias sobre los peligros de servicios ilegales, que pueden exponer datos personales o incluir malware en los equipos.

En Mercado Libre, además del Chromecast, también aparecen opciones más económicas como TV Box y TV Stick con sistema Android, con precios que arrancan desde los $70.000, según el modelo y sus características técnicas.

Así, el mercado comienza a virar hacia soluciones legales y seguras, impulsadas tanto por controles sobre el streaming ilegal como por la facilidad de acceso a dispositivos cada vez más completos y accesibles para el público.