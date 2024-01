El verano llegó y algunos afortunados podrán disfrutar de la pileta, pero antes de hacerlo es necesario realizar un mantenimiento general y frecuente para extender la vida útil del agua que cada vez es más escasa en San Juan. DIARIO HUARPE habló con especialistas en el rubro en la provincia y actualizó los precios para la temporada 2023-2024: mantener la pileta en San Juan durante el verano puede costar hasta $276.000.

Esta cifra se compone de las visitas frecuentes del piletero, que tiene distintos valores dependiendo del uso y del tamaño de la pileta, y por otro lado, los productos que los propietarios deben tener para cuidar el agua, cuya vida útil puede extenderse tres años o más. La recomendación es que en la estación más calurosa del año, este trabajo se haga una vez cada semana y en el mejor de los casos hasta tres.

Según dijo Pablo Martínez, de Master Piscinas, a DIARIO HUARPE, los precios para contratar a un profesional que realice mantenimiento están entre los $8.000 y hasta los $12.000 por visita. Teniendo en cuenta que el verano dura 13 semanas, este costo semanal (tomando como referencia el valor más alto) puede alcanzar los $156.000. Sin embargo, este valor aumenta si se tienen que comprar los productos de limpieza. En este caso, los mismos pueden costar desde los $25.000 a los $40.000 mensuales, lo que significa un costo que va entre los $75.000 y los $120.000 este verano.

En este sentido, Martínez puso en el centro la conducta del dueño de la pileta como determinante para el cuidado del agua y también para la reducción de costos. “Hay mucha gente que no le pone los productos químicos entonces se ensucia más, yo la limpio y al finalizar le coloco los productos, si le faltan pastillas, si le falta cloro o ácido dependiendo del PH del agua, porque el cliente no lo hace”, expresó el entrevistado.

También es indispensable que el agua mantenga el movimiento por medio de bombas, pero de manera correcta, “lo ideal es que filtre seis horas al día. Pero no son seis horas seguidas, porque el resto de las horas del día queda el agua estancada. Recomiendo ponerle un timer para que la bomba se active automáticamente, que ande media hora, que descanse una hora y media y comience otra vez. La idea es que no se estanque para que no se ponga verde”.

Desde Doctor Piscinas, Facundo Mancuso dio los precios para el mantenimiento de una pileta familiar en la zona del Gran San Juan, la visita el piletero cuesta entre los $3.000 y $5.000 y recomendó que esta se haga de una a tres veces por semana. Sin embargo, los valores dependen de los métodos: en el caso del económico, el costo mensual solo de los productos arranca en los $25.000.

Para un tratamiento completo, se estima que el costo mensual solo en los productos químicos sería de unos $40.000 multiplicado por los tres meses de calor más intenso unos $120.000 este verano. "Las pastillas de triple acción cuestan $800 el kilo y son de 200 gramos cada una, contiene clarificarte, alguicidas y cloro”, dijo Marcos Aguado de ByB Insumos. Esto se complementa con un alguicida líquido que sale $5.000 y el clarificante que sale $4.900, también de un litro cada uno, “es una ayuda para las pastillas y se coloca cada dos semanas, dependiendo de la pileta y hay una opción económica en $4.500 ambos y se aplican con una boya”.

Además, se le debe colocar cloro granulado, que se le echan 20 gramos cada 10.000 litros de agua para los días que hace calor, llueve y cuando está muy ocupada. La otra opción es ponerle cloro líquido, que se la echa medio litro cada 10.000 de agua, también bajo estas condiciones o cada dos días. “Estamos hablando de unos $35.000 o $40.000, mensuales”, dijo Aguado.

La duración del agua no depende solo del tamaño de la piscina, sin embargo la premisa fundamental se reduce a hacer todo lo posible para no desperdiciar el recurso escaso que puede llegar a durar hasta tres años con el tratamiento adecuado.

En este sentido, tanto Martínez como Aguado dijeron que son muy extremos los casos en los que no se puede recuperar el preciado líquido, pero que hay mucho derroche, sobre todo con las piletas de lona que se llenan una vez por semana desperdiciando miles de litros de agua potable.

Martínez aseguró que hay falta de conciencia y en algunos casos, antes de hacer un tratamiento con un profesional, la gente desagota y la vuelve a llenar. “Estamos hablando de 50.000 litros, es agua potable y mucha gente la llena con el agua del surtidor. No hay que tirar el agua, incluso si se pone verde se puede recuperar con químicos, no hace falta tirarla”, expresó. Aguado manifestó en el mismo sentido, “el agua se puede recuperar en la mayoría de los casos, aunque se ponga verde y con el cuidado correcto puede llegar a durar hasta tres años el agua de una pileta, el filtrado y el clorado son esenciales, el punto de no retorno es cuando se empantana el agua”.