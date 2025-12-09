Cuatro adolescentes golpearon a una panadera para robarle al salir de un boliche

Un violento episodio de inseguridad conmocionó al barrio Zumarán de la ciudad de Córdoba en la madrugada del lunes. Cuatro adolescentes, que según las investigaciones salían de un boliche, irrumpieron en una panadería del boulevard Los Granaderos al 2000 y atacaron ferozmente a una empleada para robarle sus pertenencias.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad del local, el hecho ocurrió a las 7.47 de la mañana. Las cuatro jóvenes ingresaron al comercio y, sin mediar palabra, se abalanzaron sobre la panadera, quien se encontraba detrás del mostrador. En un acto de extrema violencia, las asaltantes le propinaron una golpiza, le arrebataron su teléfono celular y huyeron a pie en menos de medio minuto.

Un vecino que presenció la escena desde la calle corrió inmediatamente en un intento por interceptar a las agresoras. Su alerta, sumada al llamado al 911, activó un operativo policial que culminó con la aprehensión de las cuatro sospechosas a pocas cuadras del lugar.

Dos de ellas fueron capturadas, junto con el celular robado, en el cruce de Bernis y Bartolomé Argensola, en el barrio Los Paraísos. Las dos restantes fueron detenidas mientras circulaban por la avenida Cornelio Saavedra al 200, en el barrio San Martín.