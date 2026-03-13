Mickey Rourke rechazó 100 mil dólares de sus fans y fue echado de su casa

Ayer se concretó el desahucio de Mickey Rourke de su residencia en Los Ángeles, un giro dramático para quien años atrás participó en el universo Marvel y rozó el premio Oscar. El conflicto escaló luego de que el intérprete rechazara más de 100.000 dólares recaudados por sus seguidores a través de GoFundMe para evitar el desalojo, calificando el proceso de "humillante y vergonzoso".

Al respecto, el actor fue tajante al afirmar que "no le pediría nunca un centavo a extraños o fans. Ese no es mi estilo. Preguntadle a cualquiera que me conozca. Si alguien me ha dado, dicen que hasta 100.000 dólares... No voy a coger un puto centavo de nadie".

El origen de la deuda, que en diciembre ascendía a 59.100 dólares por una renta de 7.000 mensuales, radica en una protesta de Rourke por el estado de la propiedad administrada por Eric Goldie.

El protagonista de "El luchador" justificó su decisión señalando que "no pagar el alquiler no fue una decisión que tomara a la ligera. Simplemente no podía seguir pagando por una casa que estaba en unas condiciones tan pobres tras tantos intentos de que se corrigieran estos problemas". Según sus declaraciones, el inmueble presentaba graves fallas estructurales: "Dije que no pagaría el alquiler porque hay ratas, hay ratones, el suelo está podrido, en una bañera no hay agua...".

Publicidad

Tras el fracaso de los intentos de mediación, la justicia dictó sentencia a favor del propietario. Ricardo Villalobos, abogado de Goldie, explicó que "solo después de que esos esfuerzos fracasaran, presentó una demanda por retención ilícita para reclamar su propiedad. Ahora que se ha dictado sentencia a favor de nuestro cliente, el Sr. Goldie quiere pasar página y le desea lo mejor al Sr. Rourke en el futuro". A pesar de haber quedado en la calle y del daño mediático a su imagen, el actor de 73 años continúa su carrera en producciones de serie B tras su reciente labor en el film de Roman Polanski.