Luego de una semana atípica marcada por la postergación de la cuarta fecha debido al paro en AFA por el conflicto judicial, el fútbol vuelve para San Martín. Este viernes, desde las 21:00, el conjunto de Concepción enfrentará a Atlético de Rafaela en el Estadio Nuevo Monumental por la quinta jornada de la Zona B de la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Ariel Martos llega con la necesidad de dar vuelta la página tras la caída 1-2 frente a Tristán Suárez en Ezeiza. Con cuatro puntos en la tabla (una victoria, un empate y una derrota), el Verdinegro sabe que sumar en tierras santafesinas es vital para no perderle pisada al lote de arriba. El encuentro contará con el arbitraje de Álvaro Carranza.

El probable once de Martos

Para este compromiso, el DT sanjuanino apostaría por una alineación equilibrada buscando solidez defensiva y puntería en el ataque. Los once serían: Maximiliano Velazco; Federico Murillo, Mauro Osores, Emanuel Aguilera y Hernán Zuliani; Guillermo Acosta, Nicolás Pelaitay y Leonardo Monje; Gabriel Hachen, Nazareno Funez y Carlo Lattanzio.

Por su parte, la "Crema" de Santa Fe formaría con: Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Nicolás Ramos, Fernando Ponce y Enzo Wuattier; Matías Pardo, Facundo Soloa, Nahuel Cainelli y Agustín Obando; Lucas Albertengo y Martiniano Moreno o Ciro Leineker.

Un historial que sonríe a Concepción

El duelo entre sanjuaninos y rafaelinos es un clásico de la categoría. A lo largo de la historia, se enfrentaron en 43 oportunidades entre Primera División y el ascenso.

El balance histórico:

Triunfos de San Martín: 16

Triunfos de Rafaela: 11

Empates: 16

Goles: El Verdinegro aventaja con 56 tantos a favor contra 51 de los santafesinos.

El equipo de Martos buscará hacer valer esa paternidad estadística para traerse los tres puntos a San Juan y empezar a escalar en una Zona B que se presenta competitiva.