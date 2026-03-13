Por qué el viernes 13 es sinónimo de mala suerte: mitos, historia y qué evitar

Este viernes 13 de marzo de 2026 aparece en el calendario como una fecha que no pasa inadvertida, impulsando a muchas personas a postergar viajes, evitar decisiones importantes o realizar rituales contra la percepción de la mala suerte.

Esta superstición, arraigada en distintas culturas y trasladada por generaciones, se mantiene vigente por el refuerzo social y el sesgo de confirmación, donde se recuerdan eventos negativos y se olvidan los días 13 sin incidentes. Según los más supersticiosos, el miedo y la ansiedad generados por esta creencia pueden llevar a cometer errores o incluso a sufrir accidentes.

En Occidente, el estigma tiene raíces religiosas, como la Última Cena con 13 comensales donde Judas Iscariote fue el decimotercero, la crucifixión de Jesús en viernes y la mención de “la Bestia” en el capítulo 13 del Apocalipsis.

Además, la mitología nórdica relata que el dios Loki provocó desgracias al colarse en una reunión de 12 dioses, mientras que en la Edad Media la Iglesia católica reforzó la narrativa vinculando el número a los aquelarres de 13 brujas.

La historia registra catástrofes ocurridas en esta fecha, incluyendo la captura de los Templarios en 1307, el “Viernes negro” de incendios en Australia en 1939, el choque del vuelo 571 en los Andes en 1972, el naufragio del Costa Concordia en 2012 con 32 muertos y los atentados de París en 2015.

Para cuidar la suerte, los especialistas en cábalas recomiendan empezar el día apoyando el pie derecho y evitar casarse o tomar transportes de larga distancia. Entre las prohibiciones clásicas destacan no pasar bajo escaleras, no romper espejos, no derramar sal, no cruzarse con gatos negros, no abrir paraguas en interiores y evitar tener la billetera vacía.

También se aconseja no sentarse en el asiento número 13 ni dejar un mantel blanco puesto durante la noche. Pese a los temores, el zodíaco ofrece números de la suerte para hoy: Aries (19, 38), Tauro (55, 29), Géminis (11, 99), Cáncer (04, 99), Leo (34, 58), Virgo (01, 58), Libra (19, 37), Escorpio (20, 67), Sagitario (12, 64), Capricornio (20, 52), Acuario (41, 28) y Piscis (10, 39).