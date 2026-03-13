Denunciaron a Wanda Nara por maltratar a sus perros y se excusó culpando a Icardi

Un nuevo conflicto se desató entre Wanda Nara y Mauro Icardi a raíz de una información brindada por Gustavo Méndez en el programa "La mañana con Moria". Según el periodista, vecinos del barrio privado donde vive la mediática alertaron que ella habría dejado abandonados a sus perros a su suerte durante un viaje a Italia.

Ante la polémica, Andrés Nara intervino para desmentir la situación revelando que “hay un hombre que los cuida y voy yo también”, aunque la propia empresaria decidió responder con dureza a través de la red social X.

En su descargo, la conductora cuestionó la veracidad de los datos de Méndez y lanzó un fuerte ataque contra su exmarido: “Estoy cuidando también a los perritos que mi ex dejó abandonados. Qué raro que eso a Gus no le afecte”.

Asimismo, dio detalles sobre el riesgo que corre una de las mascotas que pertenecen al deportista, señalando que “el chihuahua se llama Galatasaray (es de Mauro) es muy chiquito, pesa 1 kilo y el río es peligroso. No le gusta estar adentro, rasca el vidrio. Le gusta y ama estar ahí... Triste es que su dueño lo abandonó”.

La indignación de Nara se profundizó al compartirse imágenes de Icardi en una cena multitudinaria en Italia por el cumpleaños de la China Suárez, remarcando que el futbolista no colaboró con las celebraciones de sus propias hijas.

Finalmente, en un mensaje que borró minutos después, la mediática expuso una interna económica y personal al asegurar que “lo más triste fue cuando mi ex me dejó de hablar un mes entero por qué agarré dinero de la cuenta en común para pagarle a mi amiga italiana una operación de cáncer que duró 15 horas”.