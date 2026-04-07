El artista puertorriqueño Daddy Yankee recibirá uno de los mayores reconocimientos de su carrera al ser distinguido como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación, un premio que, según sus propias palabras, soñó desde su infancia. “Lo visualicé desde chamaquito”, expresó, en referencia a un objetivo que hoy se concreta tras décadas de trayectoria.

El homenaje se realizará el 11 de noviembre en Las Vegas, en el marco de la Semana de los Latin Grammy, donde será protagonista de una gala especial que destacará su impacto en la música latina y su aporte a la cultura urbana.

La Academia reconoció su rol clave en la expansión global del reguetón, un género que ayudó a instalar a nivel internacional cuando aún era cuestionado y marginal. Con más de 30 años de carrera, el artista se convirtió en una figura central del movimiento y en un referente para nuevas generaciones.

Además de su legado musical, el premio también destaca su compromiso social y su influencia cultural, aspectos que consolidan su figura como uno de los artistas más influyentes de la música latina contemporánea.

Con este reconocimiento, Daddy Yankee se suma a una selecta lista de artistas históricos distinguidos por la Academia, en lo que representa un cierre simbólico para una carrera que marcó un antes y un después en la industria musical global.