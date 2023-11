Dana White insultó a Logan Paul: "Están mintiendo, hijos de p..."

Dado que una gran parte del negocio de UFC proviene de al menos 12 eventos por año que se ejecutan en PPV, Dana White entiende qué es lucrativo y cuán difícil es cobrar a los fanáticos por ver sus peleas. Es por eso que le resulta realmente difícil creer las tarjetas de boxeo de influencers como el reciente evento Misfits que presentó a KSI vs. Tommy Fury y Logan Paul vs. Dillon Danis. Los mismos aseguran haber tenido cifras enormes, con 1.3 millones de compras. En The Full Send podcast, el "jefe" no se quedó callado.

"Últimamente no he oído hablar de nadie que venda muchos PPV. “Déjame decirte lo difícil que es vender 1,3 millones de compras de PPV, y si vendieras 1,3 millones, si vendieras 700.000 compras de PPV, pondrían peleas. 10 veces al año. Cuando escuchas ese tipo de números circulando por el mundo del PPV, están mintiendo, maldita sea. Nunca creas esa mierda", dijo White al comienzo.

Además, Dana señaló: "¿Sabes cuánto dinero sería si llegaran a un acuerdo e hicieran 1,3 millones de compras de PPV? Cualquiera que haya estado en cualquiera de estos horribles programas de boxeo, y me gusta Logan Paul y algunos de estos muchachos que están involucrados en esta mierda, si sales y dices que lo hiciste, 1.3 millones de compras de PPV en tu evento, estás mintiendo entre dientes. Mentir entre dientes".

Más frases de Dana White

"La cantidad de dinero que ganarías, ellos estarían haciendo PPV todo el tiempo. Déjame decirte una cosa: todos los distribuidores de PPV los querrían y Showtime no habría cerrado. Es mucho más barato y una experiencia mucho mejor sólo ver lo más destacado. La producción apesta. Las malditas peleas terminan siendo una mierda. Es una mierda que el boxeo es lo que es", mencionó el SEO de UFC.

Para sentenciar, Dana White sostuvo: "No estoy tratando de menospreciarlos, no me importa lo que hagan estos tipos. Estos son sólo hechos. Para decir que están haciendo números, todas estas personas diferentes han tratado de invertir en esta mierda, y trataron de recaudar dinero y hacer todas estas otras tonterías, la gente estaría peleando por ellos y tirando f Les maldecirían montones de dinero si hicieran cerca de un millón de compras. Ninguno de esos malditos tipos está haciendo un millón de compras".