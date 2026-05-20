El Gobierno nacional impulsa una reforma del régimen de Zona Fría con la que busca reducir el gasto en subsidios al gas y generar un ahorro fiscal estimado en $272.099 millones. La iniciativa ya se debate en la Cámara de Diputados y podría impactar en las facturas de millones de usuarios, incluidos hogares de San Juan.

La propuesta oficial apunta a limitar el beneficio únicamente a regiones de clima severo, como la Patagonia, Malargüe y la Puna, dejando afuera a gran parte de las provincias incorporadas en la ampliación aprobada en 2021. Según datos oficiales, la modificación excluiría a 1,2 millones de hogares de distintas zonas del país.

Actualmente, el régimen otorga descuentos de entre el 30% y el 50% sobre la tarifa de gas. Sin embargo, el Gobierno sostiene que el esquema vigente se volvió “fiscalmente insostenible” tras la expansión impulsada hace cuatro años, que elevó la cantidad de beneficiarios de 950 mil a casi 4 millones de usuarios residenciales.

Desde el Ejecutivo explicaron que el fondo fiduciario que financia el subsidio, sostenido mediante un recargo del 7,5% en las boletas de gas, ya no alcanza para cubrir el costo total del sistema. De acuerdo con cifras oficiales, el déficit actual asciende a $485.000 millones.

El secretario de Energía, Daniel González, defendió la reforma y afirmó que el objetivo es “normalizar el sector energético”. Además, cuestionó la ampliación del régimen al señalar que existen zonas incluidas que no presentan temperaturas extremas.

La modificación también redefine quiénes podrán conservar el beneficio. En caso de aprobarse la ley, solo seguirán accediendo al subsidio quienes acrediten ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales o formen parte de grupos considerados vulnerables, como beneficiarios del ReNaBaP, personas con discapacidad o veteranos de Malvinas.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el posible aumento en las boletas de gas para los usuarios que queden excluidos. Un informe de IERAL Fundación Mediterránea estimó que algunos hogares podrían afrontar subas de hasta el 100% en sus facturas, especialmente en las zonas incorporadas durante la ampliación de 2021.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó el proyecto y aseguró que afectaría a unas 600 mil familias cordobesas. También advirtió sobre el impacto que podría tener en provincias como San Juan, San Luis, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

Mientras continúa el debate legislativo, el Gobierno ratificó que la intención es focalizar la asistencia únicamente en usuarios vulnerables y en regiones consideradas de frío extremo. Además, aclaró que el subsidio se aplicaría solo sobre el consumo efectivo de gas y no sobre impuestos ni cargos fijos de la factura.