Alumnos de carreras mineras hablaron del boom laboral en San Juan

El crecimiento de la actividad minera en San Juan volvió a despertar interés entre jóvenes que buscan definir su futuro académico y laboral. En ese contexto, estudiantes de la carrera de Geofísica participaron de la Expo Educativa y compartieron su experiencia con alumnos que se acercaron para consultar sobre las oportunidades que ofrece el sector.

Durante la actividad, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales explicaron el papel clave que cumple la Geofísica dentro de la industria minera, especialmente en las etapas de exploración y análisis del terreno.

“Es muy importante la Geofísica porque el geofísico es quien le aporta los datos específicos al geólogo”, señalaron durante la exposición ante estudiantes secundarios interesados en carreras vinculadas a minería.

Según explicaron, el trabajo del geofísico permite detectar características del subsuelo y aportar información técnica esencial para determinar posibles zonas de explotación minera.

Expectativa por el crecimiento minero

Los alumnos también reconocieron que existe una fuerte expectativa entre los jóvenes a partir del denominado “boom” minero que atraviesa la provincia, aunque advirtieron que se trata de carreras que requieren constancia y una formación prolongada.

“Es una carrera en la que tenés que tener el objetivo fijo y ponerte a estudiar”, expresaron al ser consultados sobre la ansiedad que generan las perspectivas laborales futuras.

En ese sentido, remarcaron que la formación en Geofísica demanda una sólida preparación en matemática, física y geología, disciplinas consideradas centrales dentro del plan de estudios.

“No se aprende de un día para otro. Esto es un proceso y también hay que disfrutarlo”, afirmaron los estudiantes, quienes además alentaron a los futuros ingresantes a sostener la vocación y la dedicación académica.

La participación de carreras vinculadas a minería fue uno de los focos de interés de la Expo Educativa, en un contexto donde San Juan continúa consolidándose como una de las provincias con mayor desarrollo del sector minero en el país.