Un camionero fue detenido en Bariloche tras protagonizar un hecho alarmante: al someterlo a un control de alcoholemia, el nivel de alcohol en sangre era tan alto que el test no pudo siquiera medirlo con precisión, según informaron fuentes oficiales.

El procedimiento se realizó durante un operativo de rutina en la zona, luego de que el conductor fuera detectado por maniobras peligrosas al volante, lo que motivó la intervención de las autoridades de tránsito y seguridad. Según los medios locales, el test de alcoholemia arrojó un valor superior a 3.00 ml, lo que excede la capacidad de medición del dispositivo.

Al realizarle el control, los agentes constataron que el resultado excedía ampliamente los límites permitidos. La situación fue considerada extrema, ya que los dispositivos de medición tienen un rango máximo y, en este caso, el nivel de alcohol lo superaba.

Ante este escenario, el camionero fue inmediatamente demorado y se procedió a la retención de su licencia, además de iniciar las actuaciones correspondientes por poner en riesgo la seguridad vial.

El caso generó preocupación en Bariloche, donde rige la normativa de alcohol cero al volante y se intensifican los controles para prevenir siniestros. Este tipo de episodios refuerza las advertencias sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol.

Desde las autoridades remarcaron que situaciones como esta representan un riesgo extremo no solo para el conductor, sino también para terceros, y reiteraron la importancia de respetar las normas para evitar tragedias en las rutas.