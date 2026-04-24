El SMN anticipa un frente frío en San Juan con mínimas menores a 10°C

El ingreso de un frente frío durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana provocará un marcado descenso de las temperaturas mínimas en la región, que se ubicarán por debajo de los 10°C. El fenómeno comenzará a sentirse desde la madrugada del domingo y se extenderá al menos hasta el miércoles, según el pronóstico vigente.

Para el sábado 25 de abril, las condiciones se mantendrán aún moderadas. Durante la madrugada se espera una temperatura de 13°C con cielo algo nublado y vientos del sector suroeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La mañana y la tarde presentarán un panorama parcialmente nublado, con temperaturas máximas que alcanzarán los 19°C. Hacia la noche, el cielo estará despejado y el termómetro descenderá nuevamente a 15°C, con vientos más suaves del sur de 7 a 12 kilómetros por hora. No se prevén precipitaciones en toda la jornada.

El domingo 26 de abril marcará el inicio del descenso más significativo. Durante la madrugada y la mañana, la temperatura mínima caerá a 8°C, con cielo parcialmente nublado y vientos sostenidos del sur de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por la tarde y la noche, la máxima alcanzará solo los 17°C, manteniéndose la misma condición de nubosidad parcial, aunque se incrementará la intensidad del viento con ráfagas que podrán llegar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El lunes 27 de abril será el día más frío del período. La madrugada y la mañana registrarán una temperatura mínima de solo 6 grados, con cielo mayormente nublado y vientos del sur de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por la tarde y la noche, la máxima ascenderá hasta los 20°C grados, el cielo se mantendrá mayormente nublado y el viento rotará al noreste con una intensidad más baja, de 7 a 12 kilómetros por hora. Tampoco se esperan lluvias.

El martes 28 de abril las mínimas comenzarán a recuperarse lentamente. Durante la madrugada y la mañana, el termómetro marcará 7°C con cielo algo nublado y vientos suaves del noreste de 7 a 12 kilómetros por hora. Por la tarde y la noche, la temperatura máxima llegará a 20°C, el cielo estará parcialmente nublado y los vientos rotarán al norte, intensificándose entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Finalmente, el miércoles 29 de abril las condiciones continuarán mejorando. La madrugada y la mañana presentarán una mínima de 9°C con cielo parcialmente nublado y vientos del noreste de 13 a 22 kilómetros por hora. Por la tarde y la noche, la máxima se mantendrá en 20°C, el cielo permanecerá parcialmente nublado y los vientos rotarán al sudeste con ráfagas que alcanzarán entre 23 y 31 kilómetros por hora. En ninguna de las jornadas mencionadas se prevén precipitaciones.