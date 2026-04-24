Oriana Sabatini reveló el horrible gesto de su tía Gabriela con su hija Gia

La artista regresó a Buenos Aires con una agenda cargada y una paciencia limitada. En el marco de la presentación de su obra literaria Podría quedarme acá, que estará disponible desde mayo, la joven se sinceró sobre su nueva etapa personal y los ruidos familiares que aún resuenan en el ambiente. Acompañada por Catherine Fulop, quien se quedó al cuidado de la pequeña Gia para que ella pudiera cumplir con sus compromisos, Oriana no pudo evitar las consultas sobre la interna de los Sabatini.

En la familia están contentos todos, acomodándonos al cambio. Todos somos mamá, tía, abuelos por primera vez, comentó entusiasmada sobre la llegada de su hija. Además, destacó el rol fundamental de su madre en este viaje de trabajo al asegurar que Cathy es una capa de la vida como abuela. De no ser por ella, no estaría acá en este momento. Mi madre está con mi beba mientras yo trabajo.

Sin embargo, el clima cambió drásticamente cuando surgió el nombre de su tía, Gabriela Sabatini, y la pregunta sobre si hubo una felicitación por el nacimiento de la beba. No y me da mucha fiaca hablar de esto, lo dije mil veces, porque no es mi tema y me aburre. Siempre te voy a dar la misma respuesta, sentenció con evidente incomodidad. La distancia parece definitiva, recordando que la deportista tampoco asistió a su boda con Paulo Dybala ni se manifestó en redes sociales por la llegada de la nueva integrante.

Sobre su faceta como escritora, la hija de Ova se mostró sorprendida por el éxito temprano de su libro al afirmar que estoy feliz porque vengo vendiendo de lo que pensé que iba a vender en toda mi vida. Estoy contenta con cómo lo recibió la gente. Pese al cansancio por el ritmo actual, también se dio espacio para hablar del futuro profesional de su marido y los rumores que lo vinculan con Boca Juniors. En junio, se vuelve a abrir el mercado de pases. Todo puede pasar. Hasta último momento, no sabés a dónde vamos a terminar parando. Estamos súper contentos en Roma. Obvio que lo charlamos, concluyó sin cerrar las puertas a un regreso definitivo.