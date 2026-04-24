El Gobierno nacional lanzó una licitación para renovar integralmente la Terminal de Ómnibus de Retiro, con el objetivo de modernizar sus instalaciones, mejorar los servicios y redefinir el esquema de concesión que rige desde hace más de tres décadas. La medida apunta a transformar uno de los principales nodos de transporte del país.

El proyecto contempla la remodelación, puesta en valor y explotación comercial del predio, a través de un esquema que permitirá la participación de capitales privados. La iniciativa incluye no solo mejoras edilicias, sino también una reconversión del espacio con nuevos servicios y usos complementarios.

La decisión se da en un contexto en el que la actual concesión, en manos de la empresa TEBA desde 1993, se encuentra vencida hace años y funciona en una situación irregular, lo que motivó al Ejecutivo a avanzar con un nuevo proceso licitatorio.

El plan oficial surge a partir de una iniciativa privada presentada por un consorcio empresario, que propone una transformación integral del predio con una inversión millonaria y un canon significativamente mayor al actual, lo que permitiría aumentar los ingresos para el Estado.

Además de renovar la infraestructura, el objetivo es mejorar la experiencia de los usuarios en una terminal por la que circulan miles de personas diariamente, incorporando estándares más modernos de servicios, seguridad y funcionamiento.

La Terminal de Retiro es la principal estación de ómnibus de larga distancia del país y conecta destinos nacionales e internacionales, por lo que su actualización es considerada estratégica dentro del sistema de transporte argentino.

Con este llamado a licitación, el Gobierno busca cerrar una etapa marcada por concesiones prolongadas y avanzar hacia un nuevo modelo de gestión, con mayor control estatal y participación privada para el desarrollo de infraestructura clave.