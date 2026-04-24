La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza con el calendario de pagos de abril 2026 y este viernes 24 comienza una nueva etapa del cronograma, con depósitos para jubilados y beneficiarios de distintas prestaciones sociales.

En esta jornada, se inicia el pago para jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, con acreditaciones para quienes tienen DNI terminados en 0 y 1, según el esquema oficial del organismo.

Además, también cobran este viernes los beneficiarios de la prestación por desempleo cuyos documentos finalizan en 4 y 5, en línea con el cronograma escalonado que organiza los pagos para evitar demoras y garantizar la correcta distribución.

El calendario de Anses contempla fechas diferenciadas según el tipo de prestación y la terminación del DNI, abarcando jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros programas sociales que se distribuyen a lo largo de todo el mes.

Cabe recordar que los haberes de abril llegan con un incremento cercano al 2,9%, aplicado a todas las prestaciones, en el marco de la actualización por movilidad que busca acompañar la inflación.

Durante los días previos ya se completó el pago para jubilaciones mínimas y asignaciones como la AUH, mientras que en esta última etapa se concentran los haberes más altos y otros beneficios pendientes.

De esta manera, Anses continúa con su cronograma sin modificaciones, garantizando la acreditación de ingresos para millones de beneficiarios en todo el país.