Delincuentes desvalijaron una casa familiar y se llevaron más de $5.000.000

Una familia sanjuanina de apellido Moreno sufrió un durísimo golpe delictivo este miércoles 20 de mayo de 2026 en su propio hogar. Los atacantes aprovecharon que la vivienda, ubicada sobre la calle República del Líbano cerca de la intersección con Meglioli en Rawson, se encontraba sin ocupantes para actuar con total libertad. Tras violentar una de las ventanas del domicilio, los delincuentes recorrieron cada habitación seleccionando los objetos de mayor valor para concretar un botín que superaría los $5.000.000.

Entre los elementos sustraídos destaca una pesada caja fuerte de hierro que guardaba documentación importante, un disco rígido de computadora y una suma cercana a los 40,000 pesos chilenos. Sin embargo, los ladrones no se conformaron con eso y también se llevaron dos televisores, teléfonos celulares, una consola de sonido y una bicicleta rodado 29. El hecho generó una profunda preocupación en la comunidad vecinal por la audacia con la que se movieron los autores del ilícito mientras los dueños de casa no estaban.

La investigación del caso quedó inicialmente en manos del personal policial de la Comisaría 25ª, aunque luego tomó intervención la UFI Delitos contra la Propiedad. Los especialistas y peritos judiciales trabajaron intensamente en el lugar realizando levantamiento de rastros y analizando las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables.

Por el momento, la justicia busca determinar si el asalto fue una acción planificada con inteligencia previa o si se trató de un escruche al azar, mientras que todavía no hay personas detenidas por este importante robo domiciliario.