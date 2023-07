El pasado jueves al mediodía, Angel Juan Díaz salió de la finca en la que trabaja en Colonia Fiscal en Sarmiento durante una hora y media y cuando regresó se encontró con el peor de los escenarios. Un grupo de malvivientes ingresó a su domicilio por segunda vez y se llevó una importante cantidad de herramientas con las que desarrolla su actividad. Según indicó, la policía los tiene identificados, pero no pueden hacer nada.

“Lo que más me duele de todo lo que se llevaron es la motosierra que todavía no termino de pagar, nuevita estaba. Tres cuotas de $40.000 me quedan pagar, para mí que soy un jubilado es difícil”, contó Díaz a DIARIO HUARPE.

El hecho sucedió el pasado jueves, en una finca en la zona de Colonia Fiscal, sobre Ruta 40 y calle Maurín, en Sarmiento. “Me reventaron tres puertas con barretas a plena luz del día, ya no les importa nada. La puerta del galpón donde estaban las herramientas, que es de chapa, la molieron. Se llevaron un taladro eléctrico, una caja de herramientas y una motosierra recién comprada”, explicó Díaz.

“Llevo más de 40 años trabajando como finquero y esto nunca me había pasado, la delincuencia avanzó mucho. Al menos si pillaran a uno, el resto se calmaría, pero no hacen nada”, mencionó Díaz.

Esta es la segunda vez que el finquero de 67 años es víctima de robo. “Hace poco me reventaron la puerta y se llevaron un televisor. Ahí fue cuando puse las rejas y sin embargo eso no los paró y otra vez volvieron. No soy la única persona a la que le pasó. Van de casa en casa, hace poco uno de los vecinos tuvo que sacar todo porque cada dos por tres entraban”, dijo mientras contaba que saben que son de uno de los barrios de enfrente, pero que la policía no hace nada.