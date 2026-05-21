Denuncias y allanamiento por estafa a una casa de créditos: una detenida

El microcentro de San Juan se vio sacudido por un operativo judicial en una casa de préstamos. Los investigadores de la UFI Delitos Informáticos y Estafas allanaron el local CC Créditos, situado en la avenida Libertador, metros al oeste de avenida Rioja, donde detuvieron a Tamara Romero.

La empleada de 30 años está señalada como la responsable de otorgar créditos a personas con escasos recursos para luego vaciarles las cuentas bancarias utilizando sus claves personales.

La maniobra delictiva afectó a ciudadanos con poca instrucción que, confiando en la empresa, entregaban sus datos personales y fotocopias de sus tarjetas de débito para poder recibir el dinero en sus cajas de ahorro.

Según el relato de los damnificados, ellos "aseguraron que efectivamente les otorgaron el préstamo y les dieron los comprobantes de que el dinero había sido acreditado". Sin embargo, la ilusión de contar con el efectivo duraba poco tiempo. Los mismos denunciantes explicaron que "al rato, cuando querían hacer uso de la plata, descubrían que ya había desaparecido".

La justicia sospecha que los empleados aprovechaban la vulnerabilidad de los clientes para entrar a sus cuentas y desviar los fondos a otros destinatarios poco después de depositarles el dinero.

En el caso de Romero, las primeras investigaciones sobre el destino de los fondos arrojaron que la plata fue a parar a su propia cuenta, donde "pagó servicios e hizo compras con esa plata". Hasta el momento se registran nueve denuncias, de las cuales tres personas sufrieron pérdidas por un total de tres millones de pesos.

La situación para las víctimas es sumamente crítica, como ocurre con un hombre que solicitó un préstamo de 90.000 pesos. Este cliente no solo se quedó sin el dinero depositado, sino que ahora "deberá hacerse cargo de las cuotas adeudadas" por una deuda que nunca pudo disfrutar.

El fiscal Pablo Martín, junto con Francisco Rodríguez y Candelaria Terusi, encabezaron el secuestro de documentación clave para determinar si existen otros trabajadores implicados o nuevos damnificados en esta estafa millonaria.