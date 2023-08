"Derrota digna", la frase que golpeó a una figura de Los Pumas antes del Mundial

A un mes del Mundial de Rugby, Los Pumas afrontan el desafío de la mejor manera posible, con buen ánimo. El certamen que se celebrará en Francia entre el 8 de septiembre y el 28 de octubre, se llevará todas las miradas. En las últimas horas, un deportista que juega en los Leicester Tigers de la Premiership, Matías Moroni, estuvo como invitado en Playroom, de ESPN, y dialogó con Migue Granados sobre lo que viene. Además, indicó cómo afectó la frase "derrota digna" en su carrera.

El mensaje de Tute Moroni

"Al rugbier ya de por sí, le dan. Mucho por la famosa ‘derrota digna’ que dolía, entrenamos todos los días de la semana, damos la vida, jugamos contra pibes que por ahí tienen rugby profesional hace mucho más tiempo y esa ‘derrota digna’ te duele. Pero aprendí con la experiencia, los años, a no escuchar, o a respetar la opinión del otro pero si no está en mi control no me afecta lo saco de la ecuación", comentó Moroni.

Antes, en diálogo con RugbyPass, Tute había dicho: "La última Copa del Mundo no fue tan feliz para nosotros, ahora queremos revancha. Estamos en la dirección que queremos y lo bueno es que todos los jugadores y el cuerpo técnico están en la misma dirección. Con suerte, esa es la dirección correcta y estamos enfocados en la forma en que entrenamos, cómo entrenamos para encontrar los objetivos que queremos y hacer lo que esperamos hacer".

"Tengo seis partidos más aquí en Newcastle. Mi enfoque está en eso porque si hago un buen trabajo aquí, podría ser seleccionado y jugar un Rugby Championship y una Copa del Mundo será un honor. Todos los entrenadores nos han hecho bien, pero si tengo que decir algo sobre Michael es la mentalidad", sostuvo también el jugador de Los Pumas, dejando en claro lo que ven del equipo para este certamen.

Para sentenciar, Matías Moroni dijo sobre Michael Cheika: "Él solo nos muestra el camino, que debemos confiar lo suficiente en nuestro sistema, en nuestra cultura, en nuestro país, todas las cosas que tenemos en Argentina que otros países no tienen, tratar de hacer de eso nuestra fuerza y confianza en eso. Eso es lo más importante, que confíe en nosotros y trate de hacernos confiar más en nosotros".

Los convocados de Los Pumas para el Mundial

Forwards: Matías Alemanno, Eduardo Bello, Rodrigo Bruni, Agustín Creevy, Thomas Gallo, Francisco Gómez Kodela, Juan Martín Gonzalez, Santiago Grondona, Facundo Isa, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Julián Montoya, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi y Nahuel Tetaz Chaparro.

Backs: Lautaro Bazán Vélez, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Martín Bogado, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Tomás Cubelli, Jerónimo de la Fuente, Juan Imhoff, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallia, Matías Moroni y Nicolás Sánchez.