Sportivo Desamparados inició el 2026 con energías renovadas y la firme ilusión de volver a ser protagonista. En ese proceso de reconstrucción institucional y deportiva, el club confirmó una noticia clave para su masa societaria: ya están definidos los valores de las cuotas sociales para la nueva temporada.

A través de un comunicado oficial publicado en sus redes y página web, la institución informó los montos tanto para quienes opten por el pago mensual como para aquellos que prefieran abonar de manera anual, con el objetivo de facilitar el acompañamiento de los hinchas durante todo el año.

Según detallaron desde el club, la cuota mensual para socios activos será de $15.000, mientras que el pago anual tendrá un valor de $150.000. En el caso de menores y jubilados, el monto mensual se fijó en $10.000 y el pago anual en $100.000.

Desde la dirigencia destacaron que el respaldo de los socios es fundamental para sostener el proyecto deportivo y acompañar este nuevo comienzo del Víbora. En ese sentido, invitaron a todos los hinchas del Puyutano a sumarse como socios y a cumplir de manera regular con el pago de la cuota.

Además, solicitaron a quienes se encuentren en mora que se acerquen por la Secretaría del club para regularizar su situación, remarcando que el compromiso de la comunidad es clave para fortalecer la institución y seguir creciendo de cara a los desafíos de la temporada.