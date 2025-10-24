Tras varios días de incertidumbre, la familia de Lourdes, exintegrante de Bandana, rompió el silencio y dio detalles del angustiante momento que atraviesan. Su madre, Mabel, expresó su alivio y preocupación en una entrevista: “La prefiero enojada, pero viva. Ella no está consciente del peligro que está pasando”, afirmó visiblemente conmovida.

Por su parte, Ana, la hermana de Lourdes, confirmó que pudieron verla brevemente: “Ayer la vimos un ratito. Está con sus amigas. Por suerte está viva, está bien”. Sin embargo, señaló que el contacto con la madre es casi nulo: “Nos cuesta un montón acercarnos porque, como es de público conocimiento, en estos casos te alejan y te hacen creer que vos sos la que está equivocada”.

La familia sostiene que la cantante atraviesa una situación de vulnerabilidad y que su comportamiento estaría influenciado por su expareja, Leandro García Gómez. “Estaba como captada por él. No queremos que salga y ojalá que se haga justicia”, afirmó Ana.

Sobre el entorno actual de la artista, la hermana explicó que está acompañada por algunas de sus excompañeras de Bandana, quienes se mantienen atentas a su situación. “Las chicas siempre están al pie del cañón. Nosotros lo único que queremos es que esté bien”, añadió.

La familia, especialmente su madre, atraviesa momentos de profunda angustia. “Está mal porque Lourdes la toma como una figura en contra. No quiere ni salir. Pero esto no es contra ella, es para que esté bien”, contó Ana.

Finalmente, envió un mensaje directo a su hermana: “Quiero decirle que la amo. A veces es muy difícil salir de una relación así. Aunque parezca que lo perdonó, está equivocada. Nosotros vamos a estar siempre”.

La denuncia por desaparición fue realizada cuando perdieron todo contacto con la artista y temieron lo peor. “Mi mamá hizo la denuncia porque no sabíamos si estaba viva. Pensamos lo peor”, concluyó Ana antes de retirarse.