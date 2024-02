El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó a través de una conferencia de prensa el inicio de actuaciones administrativas para cerrar el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Esta decisión es una de las grandes intenciones del presidente de la Nación, Javier Milei, quien lo viene diciendo desde antes de convertirse en primer mandatario. Sin embargo, fuentes de la sede San Juan de la institución, comentaron a DIARIO HUARPE que desde Nación no ha habido ninguna comunicación y que incluso no hay ningún proyecto de ley que avale el cierre de la misma.

Una de las cuestiones clave que llevaba adelante la Ley Ómnibus era la eliminación del Inadi. Pese a que se aprobó en lo general, no se logró consenso y se rechazó en lo particular. Por este motivo, el proyecto volvió a comisión. Es por esta situación que desde San Juan, aseguraron que todavía "todo está en una intención", dado que el cierre de la institución debe realizarse a través de una ley aprobada por el Poder Legislativo Nacional. "Si quieren hacerlo por un decreto no podrán", dijeron.

En este sentido, aseguraron que la oficina del Inadi en la provincia continuará funcionando normalmente, es decir, recepcionarán las denuncias y realizarán las actuaciones correspondientes tal como lo venían realizando. De hecho, los cuatro trabajadores de la institución siguen con sus funciones con normalidad. A nivel nacional, aún no se conocen despidos ni cierres de delegaciones.

Para los funcionarios locales, por el momento, la declaración de Adorni es solo eso: una declaración. Es más, hace dos semanas, el Ministerio de Justicia de la Nación publicó el nuevo organigrama del Inadi y, de hecho, a través de un decreto, el Gobierno nacional nombró a María de los Ángeles Quiroga como interventora de la institución.

La creación del Inadi

El Inadi fue creado en 1995, durante el gobierno de Carlos Menem. Fue tras la sanción de la Ley N.º 24.515. Comenzó a funcionar en 1997 y su primer dirigente fue el periodista Víctor Ramos.

Actualmente, la institución es el organismo de aplicación de la Ley N.º 23.592 de Actos Discriminatorios. Tiene la función de recibir y centralizar denuncias sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas, y lleva un registro de ellas a nivel nacional.

Si se cierra, el Gobierno nacional deberá crear otro organismo para aplicar la ley.